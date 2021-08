11번가, 2분기 매출 1329억원…4분기 연속 증가

영업손실 140억원…"e커머스 경쟁 심화 비용 발생"

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 올해 2분기 매출이 1329억원으로 전년동기대비 3.6% 증가했다고 11일 밝혔다. 이는 4분기 연속 전년 대비 매출액 성장세를 이어간 것이다.

영업손실은 140억원으로 지난해 2분기 손실보다 90억원 늘어났다. 11번가는 "올해 상반기 예측불가능한 코로나19 환경과 더불어 e커머스 경쟁이 치열해지면서 이에 대응하기 위한 추가 비용이 발생했다"고 설명했다.

11번가는 분기 거래액과 매출액이 꾸준한 증가세에 있으며, 상반기 확보한 성장동력을 기반으로 하반기 본격적인 성장 드라이브를 통해 연초 목표했던 두 자릿수의 거래액 성장을 달성할 것이라고 밝혔다.

11번가는 상반기 미래 성장기반을 다지기 위한 전략으로 동영상 리뷰와 라이브 방송 기반의 동영상 커머스, 협업을 통한 배송 경쟁력 강화에 집중해왔다.

이상호 11번가 사장은 "상반기는 변곡점을 맞은 e커머스 시장에서 경쟁력을 갖추기 위한 토대를 마련한 시기"라며 "하반기에는 고객에게 차별화된 서비스로 독보적인 쇼핑경험을 제공하는 업그레이드된 모습을 볼 수 있을 것"이라고 말했다.

