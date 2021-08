[아시아경제 지연진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 900 등락률 -1.12% 거래량 11,447,891 전일가 80,200 2021.08.11 10:42 장중(20분지연) 관련기사 외인·기관 또 동반 매도…반도체 ‘맏형’들 반등은 언제“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정외국인·기관 매도세에…장 초반 코스피 하락 close 가 7거래일만에 또 다시 8만원 밑으로 내려갔다.

삼성전자는 11일 시초가가 7만9600원으로 거래를 시작했다. 이날 오전 10시22분 현재 전일대비 1.12% 하락한 7만9300원에 거래되고 있다.

삼성전자는 글로벌 반도체 업황에 대하 우려로 지난달 7만8000원까지 떨어졌다 이달초 외국인들이 매수세로 전환하며 8만원을 회복했다. 하지만 지난 5일부터 하락 전환했고, 전날부터 하락폭을 확대하면서 결국 8만원 아래로 내려갔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr