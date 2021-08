[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 은행 입출금통장과 증권회사 증권계좌를 결합한 증권계좌연계예금에 다수 증권사 증권계좌를 개설 할 수 있는 계좌 동시 개설 서비스를 실시한다고 11일 밝혔다.

하나의 통장에 최대 12개 증권사의 증권계좌를 동시에 연결할 수 있으며, 최근 공모주 청약 등의 목적으로 여러 증권사 계좌를 개설하려는 고객 편의 제고에 도움을 줄 것으로 기대된다.

현재 계좌 개설이 가능한 증권사는 하이투자증권, SK증권, 대신증권, 하나금융투자, KB증권, 한화투자증권, NH투자증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권 등 12곳이다.

