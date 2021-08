"거저줄리 없네 쥴리" 가사에…민노총 "풍자 비방한 여성 혐오"

"남성권력 비판에 여성을 수단으로 삼지 말라"

[아시아경제 임주형 기자] 민주노총 여성위원회가 야당 유력 대권주자인 윤석열 후보의 부인 김건희 씨를 비방하는 노래 '나이스 쥴리'에 대해 "풍자를 비방한 여성혐오"라고 비판했다. 나이스 쥴리는 민중노래패 '우리나라' 소속 가수 백자가 작사·작곡했으며, 김 씨를 두고 불거진 의혹들을 가사에 실었다.

여성위는 10일 낸 입장문에서 "가수 백자는 지난 7월29일 자신의 유튜브 채널에서 '나이스 쥴리'라는 신곡을 발표하고 세간의 관심을 끌었다"며 "백자는 노래를 통해 쥴리라는 여성이 성접대로 권력을 탐하고 국모를 꿈꾼다는, 여성을 성녀와 창녀로 가르는 전형적인 이분법으로 여성혐오를 드러내며 조롱했다"라고 질타했다.

쥴리는 당시 유튜브 채널 '백자tv'에 나이스 쥴리 노래와 뮤직비디오를 공개했다. 이 노래는 이른바 '윤석열X파일'에서 거론된 김 씨 관련 의혹을 가사로 표현해 논란이 일었다.

이에 대해 여성위는 "백자가 희롱한 것은 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 의혹들이 아니라 여성성 그 자체"라며 "왜 남성권력의 적폐와 비리를 비판하는데 여성을 수단으로 삼고 여성을 희생양 삼아 모욕해야 하는가"라고 지적했다.

이어 "여기에 창작의 자유를 논하는 것은 시대착오로, 풍자라고 하지만 결국 여성에 대한 혐오와 폭력을 정당화하는 것에 지나지 않는다"라며 "혐오와 비하, 멸시는 풍자와 명확히 다르다"라고 강조했다.

그러면서 "정책과 비전이 없는 대선구도에 여성혐오로 선거를 분탕질하고 있고, 민중가수로 살아온 자가 최일선에서 이를 통해 부가가치를 누리고 폭력을 재생산하고 있는 점에 여성 민중들은 다시 한번 절망을 경험한다"라고 덧붙였다.

나이스 쥴리 노래에는 "서초동 나리들께 거저 줄리 없네", "나이스 쥴리", "춘장의 에이스", "국모 꿈을 꾸는 여인" 등 가사가 실렸다. 쥴리는 앞서 윤석열X파일에서 거론된 이름으로, 일각에서는 김 씨가 과거 유흥업소 접대부로 일하며 쥴리라는 예명을 썼다며 주장하고 있다.

이에 대해 김 씨는 지난 6월30일 인터넷 매체 '뉴스버스'와 인터뷰에서 "누가 소설을 쓴 것"이라고 반박한 바 있다.

그러나 '쥴리 논란'은 이후로도 여러 차례 불거졌다. 지난달 말에는 서울 종로구 한 중고서점 외벽에 '쥴리의 남자들'이라는 문구와 김 씨의 얼굴을 본뜻 듯한 여성의 얼굴이 그려져 논란이 일었다.

당시 벽화 제작을 주도한 건물주 여모 씨는 한 매체와 인터뷰에서 "(벽화는) 헌법이 보장한 표현의 자유 영역에 있다"며 "풍자도 못 하느냐"고 되물었다.

