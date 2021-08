소진공, '굿윌 기부' 캠페인 참여…취약계층 일자리 보전 기여

[아시아경제 김보경 기자] 소상공인시장진흥공단은 10일 사회취약계층 일자리 보전을 위한 '굿윌 기부' 캠페인에 참여했다고 밝혔다. 기관 임직원 200여명이 참여한 이번 캠페인으로 모인 약 400점의 기부물품을 밀알복지재단 '굿윌스토어'에 전달했다.

굿윌스토어는 개인이나 기업으로부터 물품을 기증받아 정비한 후 저렴하게 판매하는 사회적경제기업으로 전국 12개 매장에서 발달장애인 262명에게 일자리를 제공하고 있다.

공단이 기증한 자원의 선순환을 통해 공공기관 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하고 사회취약계층의 직업 재활 훈련을 지원할 수 있게 됐다.

공단이 기증한 물품의 총액을 환산한 '장애인 일자리 자립 조성금'도 자동 기부돼 매출 감소로 일자리 위기에 직면한 굿윌스토어 내 장애직원 60명의 고용 유지를 지원했다.

조봉환 소진공 이사장은 "굿윌 기부를 통해 자원순환의 의미를 되새기고 사회취약계층의 일자리 보전에 기여할 수 있어 기쁘다"며 환경보전 활동과 더불어 ESG경영을 지속적으로 강화해 나가겠다고 밝혔다.

