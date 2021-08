여수광양항만공사, 복지재단에 농산물 전달

지역경제 활성화를 위한 지역사회 공헌활동 일환

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 지난 9일 (재)광양시사랑나눔복지재단(이사장 김재경)에 농산물(백미10kg 140포 등)을 전달했다.

이날 전달된 농산물은 지역경제 활성화를 위한 지역사회 공헌활동의 일환으로 기탁된 것으로 관내 사회복지시설 10개소에 전달될 예정이다.

여수광양항만공사 차민식 사장은 “더위와 코로나19로 국민 모두가 힘든 시기에 이번 농산물 구입을 통해 지역경제 활성화뿐만 아니라 전달받은 시설 모두에게 힘이 되길 바란다.“며 ”우리 공사는 앞으로도 ESG기반의 경영활동을 통해 지역사회를 위한 다양한 사업을 진행하도록 노력하겠다.“고 말했다.

사랑나눔복지재단 김점현 사무처장은 ”지역사회를 위해 나눔을 실천해 주신 여수광양항만공사에 깊은 감사의 마음을 전한다.”며 “전달해 주신 농산물은 관내 사회복지시설에 잘 전달하도록 하겠다.”고 전했다.

