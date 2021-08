동해 '망상 2·3 지구 개발' 시동‥ 강원도, '국제 관광 허브' 기대

산자부, 망상 제2·3 지구 개발 계획 변경 '원안 가결'

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 동해 망상 제2·3 지구 개발계획 변경 승인이 정부 심의를 통과함에 따라 망상 지구 관광 개발에 시동이 걸렸다.

동해안권 경제자유구역청은 "망상 제2·3 지구 개발 계획 변경(안)이 지난달 23일 산업통상자원부 제124차 경제자유구역위원회 심의에서 '원안 가결' 됐다"라며 10일 이같이 밝혔다.

경제청은 망상 2 지구는 제1지구와 기능이 중첩되는 주택건설용지를 폐지해 관광 기능을 대폭 강화하고 국내외 관광객 요구를 충족할 수 있는 프리미엄급 복합리조트를 조성할 계획이다.

0.22㎢ 면적에 715억 원(당초 488억 원)을 투자해 프리미엄 호텔과 아트 뮤지엄, 북카페 등 문화예술 및 여가 기능 등을 연계할 예정이다.

망상 3 지구는 망상관광지(오토캠핑장 등)로 기 조성된 일부 지역을 배제하고 휴양·쇼핑·관광·레저·문화가 결합한 사계절 웰빙 휴양 공간 조성을 위한 복합시설용지로 개발한다.

0.14㎢(당초 0.29㎢) 면적에 880억 원(당초 297억 원)을 투자해 3㎞ 해변과 300m 인피니티 풀, 프리미엄 호텔, 호텔 아카데미 등을 복합 개발할 계획이다.

경제청은 개발사업시행자인 동부건설㈜이 오는 9월까지 SPC(특수목적법인) 설립 후 연내 실시 계획(안) 승인을 신청하면, 내년 하반기까지 관계기관 협의(재해·교통·환경 등) 등 모든 행정 절차를 마무리한 뒤 2023년 1월에 착공한다는 계획이다.

또한, 망상 제2·3 지구 개발이 완료되면 동해시에 생산·고용·소득 관련 경제적 이득과 동해안 관광벨트 구축으로 인한 호재 등 지역사회 발전 효과를 예상했다.

신동학 동해안권 경제자유구역청장은 "개발계획 변경 승인은 망상 제2·3 지구 개발 시작의 신호탄인 만큼 지구 내 다양한 콘텐츠 유치를 통해 배후 지원 도시로서 망상 제1지구 개발사업도 탄력 받을 것으로 기대한다"라고 말했다.

