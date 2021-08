함양산삼항노화엑스포 1D AY 홍보단 모집

13일까지 지역과 연령 제한 없이 신청 가능



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포 조직위원회는 ‘2021 함양산삼항노화엑스포’를 직접 체험하고 블로그, 인스타그램, 페이스북 등 누리소통망(SNS)을 통해 홍보할 ‘1D AY 홍보단’을 모집한다고 10일 밝혔다.

‘1D AY 홍보단’은 엑스포 기간 중 하루 동안 전시연출, 공연, 체험 등의 프로그램을 직접 체험하고, 본인의 누리소통망(SNS)에 체험 후기, 행사장 사진 등을 올려서(업로드) 온라인으로 엑스포 홍보를 담당하게 된다.

홍보단으로 선정되면 홍보 당일 엑스포 행사장 무료입장과 행사장 내 휴게음식점 이용권, 자원봉사 시간 인정, 엑스포 홍보기념품 지급 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

오는 13일까지 모집하며, 지역과 나이에 상관없이 신청할 수 있나, 관람과 체험의 재미를 제공하기 위해 팀 단위(3~4명)로 신청할 수 있으며, 함양산삼항노화엑스포 공식 누리집을 통해 신청하면 된다.

김종순 엑스포 사무처장은 “엑스포에서 준비한 다양한 프로그램을 직접 체험하고 온라인에 홍보하는 1D AY 홍보단에 많이 신청해주길 바란다”고 말했다.

