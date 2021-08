[아시아경제 지연진 기자] 아이크래프트 아이크래프트 052460 | 코스닥 증권정보 현재가 6,070 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 116,072 전일가 6,070 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 "시간이 지날수록 손해" 잡지 못하면 후회할 특징주들‘쿠팡’도 못 했다 삼성-LG 최대 수혜 ‘이 기업’! 드디어 찾았습니다코스피 주춤한 새 달린 코스닥 close 는 2분기 매출액이 전년동기대비 22.75% 증가한 206억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익은 8.20% 증가한 5억원으로 흑자전환했고, 당기순이익은 11억원으로 흑자 전환했다.

