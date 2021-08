제주항공, 기내식 카페 여행맛 2호점 AK플라자 분당 오픈

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,400 전일대비 100 등락률 +0.43% 거래량 83,161 전일가 23,300 2021.08.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주제주항공, 기내식 카페 '여행맛' 2·3호점 오픈제주항공, 8월 '코타키나발루' 테마 관광비행 5편 운항 close 은 10일 AK플라자 분당점에 승무원이 직접 운영하는 기내식 카페 ‘여행의 행복을 맛보다’ 2호점을 오픈했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김재천 AK플라자 대표이사, 오대진 상품본부장, 이강용 AK플라자 분당점장과 이철행 제주항공 대외협력본부장, 장주녀 객실본부장 등 양사 관계자들이 참석해 승무원들과 함께 '여행맛' 2호점의 오픈을 축하했다.

제주항공은 지난 4월29일부터 3개월간 AK&홍대에 국내 항공사 최초로 승무원이 직접운영하는 기내식 체험 카페 '여행맛'을 운영해 해외여행이 힘든 상황에서 여행의 감성을 느끼고 싶은 고객들에게 많은 호응을 얻은 바 있다. 이 경험을 바탕으로 보다 많은 고객들과 여행의 경험을 나누기 위해 이번 AK플라자 분당점에 '여행맛' 2호점을 오픈했다.

‘여행맛’ 2호점은 이날부터 3개월간 운영되며 파쌈불백(1만원), 청양함박&볶음밥(1만원), 레드커리가라아게(1만원)와 승무원 기내식으로 제공되는 탄두리치킨(1만1000원), 데리야끼치킨(1만1000원) 등 기내식 인기메뉴 5종 및 디저트를 객실 승무원들이 직접 고객들에게 제공하며 커피를 포함한 각종 음료도 직접 제조해 판매한다.

제주항공 모형비행기, 비행기블록 등 다양한 기념품도 판매하며 타로카드, 풍선 서비스, 감성문구 캘리그라피 서비스 등 제주항공 승무원의 기내 특화서비스 체험 이벤트도 준비하고 있다.

제주항공은 12일 롯데백화점 김포공항점에 '여행맛' 3호점도 오픈할 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr