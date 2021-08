경기도 동물위생시험소, "원료 우유 잔류물질 불검출"

원료 우유 잔류물질 검사 프로그램 시행‥ 우유 안전성 검증망 강화

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 동물위생시험소는 "원료 우유 잔류물질 검사 프로그램(National Residue control Program, NRP) 시행 이후 도 내 젖소 사육농가의 항생제 사용량이 현저히 줄어들었다"고 10일 밝혔다.

'원료 우유 잔류물질 검사 프로그램'이란 국가 시책에 따라 도 차원에서 항생제 등의 잔류 여부를 가공 전 검사하는 것을 말한다.

시험소에 따르면, 추가적으로 도 내 300개 농가를 대상으로 실시한 '항생제 신속검사 키트'를 이용한 자체 모니터링 검사에서도 입증됐으며, 페니실린 등 항생제 6 계열 77종에 대한 검사 결과 모든 농가에서 잔류 물질이 검출되지 않았다.

잔류물질 부적합에 따른 폐기량은 2017년 153톤, 2018년 151톤, 2019년 117톤, 2020년 108톤, 2021년(상반기) 49톤으로, 2018년 NRP검사 시범 도입 이후 현저히 감소한 것으로 나타났다.

이에 시험소는 기존의 유업체 자체적으로 실시한 품질 보증 체계에 도 검증 체계를 추가함으로써 우유 안전성 검증망을 한층 더 강화한 데 따른 결과로 분석했다.

앞서 시험소는 2018년부터 2년간 시범사업 추진 후 지난해 7월부터 본격 실시했으며, 정밀 검사항목은 젖소농가에서 사용 가능성이 있는 항균제 57종, 항염증제 2종, 농약 9종, 구충제 2종, 곰팡이독소 1종 등 71종이다.

또한, 부패·잔류물질 검출 등의 이유로 부적합 판정받은 우유는 집유장에서 폐기물 관리법에 따라 전량 폐기해 시중 유통을 원천적으로 차단하고 있다.

경기도 동물위생시험소장은 "원료 우유 잔류물질 검사의 철저한 시행과 도 자체 모니터링 검사 확대, 젖소 농가에 대한 동물용 의약품 사용법 교육 등으로 안전하고 위생적인 우유 생산·공급에 노력하겠다"라고 밝혔다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr