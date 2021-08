[아시아경제 임춘한 기자] 서울 영등포경찰서는 9일 지하철역 인근에서 처음 만난 행인을 살해한 혐의(살인)로 김모(52)씨를 구속했다.

서울남부지법 임해지 영장전담 부장판사는 김씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 후 "도망의 염려가 있다"며 영장을 발부했다.

김씨는 전날 오전 3시께 영등포시장역 인근에서 60대 남성 A씨의 얼굴 부위를 둔기로 여러 차례 때려 살해한 혐의를 받는다. 범행 직후 김씨는 스스로 112에 신고를 했고, 출동한 관할 지구대원들에게 현행범으로 체포됐다.

김씨는 경찰 조사에서 지나가던 피해자가 이유 없이 자신에게 욕설한 것에 화가 나 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 전해졌다. 김씨와 피해자는 서로 안면이 없는 사이였던 것으로 파악됐다.

경찰은 김씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사한 후 검찰에 송치할 방침이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr