하림 은 9일 2분기 연결기준 잠정 영업이익이 89억9700만원으로 전년동기대비 182.04% 증가했다고 공시했다.

매출액은 2585억7500만원으로 전년동기대비 14.22% 늘었고, 당기순이익은 66억400만원으로 199.15% 증가했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr