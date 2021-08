KB국민은행, 장병 소원성취 프로젝트…"70명에게 기회"

소원을 말해주세요! KB가 함께 응원할께요!

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 다음달 26일까지 군 장병 대상 소원 실현 프로그램인 '2021 장병 소원성취 프로젝트'의 사연을 응모한다고 9일 밝혔다.

올해 12회째를 맞는 장병 소원성취 프로젝트는 국방부와 KB국민은행이 공동으로 주최하는 KB국민은행의 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 군 장병의 사기진작과 복지 증진을 위해 장병(병사, 장교, 부사관, 군무원)이 이루고 싶은 소원과 사연을 응모하면 심사를 통해 소원을 들어주고 응원의 메시지도 전달한다. 응모는 KB국민은행 홈페이지, 나라사랑포털, 국방부 인트라넷 등을 통해 신청할 수 있다.

이번 소원성취 프로젝트 수상자는 심사를 거쳐 총 70명의 장병이 최종 선정된다. 또한 사연 응모 장병 선착순 3000명에게 스타벅스 모바일쿠폰도 전원 지급한다. 수상자는 오는 11월 4일 KB국민은행 홈페이지, 국방부 인트라넷 및 국방일보를 통해 발표하고 11월 중 국방부와 함께 시상식도 진행할 예정이다.

KB국민은행 기관고객그룹 한상견 전무는 “코로나19의 장기화로 힘든 시간이 계속되고 있지만, 이번 해에도 재미있고 감동적인 소원이 이루어져 장병들의 사기가 높아지는 계기가 되었으면 좋겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr