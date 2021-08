롯데리아, 불고기·한우불고기버거 세트 20% 할인 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데GRS가 운영하는 버거 프랜차이즈 롯데리아가 대표 메뉴 불고기버거·한우불고기버거 세트 메뉴를 9일 11번가 라이브 방송에서 할인 판매 한다.

이번 롯데리아의 11번가 라이브 방송에서는 롯데리아 대표 메뉴이자 최근 패티와 양상추의 중량을 높인 반면, 기존 가격을 유지해 리뉴얼된 불고기버거와 한우불고기버거 세트 메뉴를 약 20% 할인한 금액으로 판매한다.

또한 라이브 방송 시간인 오후 8시부터 오후 9시까지 약 1시간 동안 글로벌 초콜릿 브랜드 ‘허쉬’(HERSHEY’S)와 제휴한 아이스크림 디저트 신제품인 선데 허쉬 초코 제품을 500원에 판매하는 핫딜 프로모션도 운영한다.

11번가 라이브 방송에는 유튜브 채널 ‘피식대학’의 인기 코너인 ‘한사랑 산악회’의 재미교포 배용길이 직접 롯데리아 매장을 방문해 두 제품을 직접 소개하고, 라이브 방송 시청 고객들을 대상으로 주문 인증 고객 퀴즈 및 댓글 이벤트 등도 함께 방영될 예정이다.

이번 롯데리아 불고기버거·한우불고기버거 세트 메뉴의 약 20% 할인 구매는 오는 11일까지 11번가에서 구매가 가능하다.

