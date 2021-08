무신사, 라이브방송서 메종 키츠네 제품 60% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] 온라인 패션 스토어 무신사는 프랑스 컨템포러리 브랜드 메종 키츠네의 인기 제품들을 최대 60% 할인하는 ‘무신사 라이브’ 방송을 진행한다고 9일 밝혔다.

11일 오후 8시에 진행되는 무신사 라이브에서는 무신사 부티크가 100% 직매입한 메종 키츠네의 티셔츠, 맨투맨, 카디건 등 다양한 상의와 잡화 제품을 최대 60% 할인 판매한다. 또한 이번 방송을 기념해 최대 1만5000원까지 할인 혜택이 적용되는 10% 할인 쿠폰을 추가로 제공한다.

무신사는 라이브 방송 중 댓글로 질문과 의견을 남기는 고객에게 추첨으로 메종 키츠네 트리컬러 폭스 토트백을 선물로 제공할 예정이다. 또한 라이브 방송 종료 시점인 오후 9시까지 주문을 완료한 서울·수도권 고객을 대상으로 다음 날 오전 7시까지 상품을 수령할 수 있는 새벽 배송 서비스도 제공한다.

무신사 라이브는 패션 전문성과 방송 퀄리티를 강점으로 한 라이브 커머스 방송이다. 인플루언서, 모델, 에디터 등 패션 스타일 분야의 전문가들이 진행을 맡아 브랜드, 제품 정보, 코디법, 착용 후기 등을 전달한다. 지난 7월 진행한 리(Lee) 라이브 방송의 경우 방송 60분 만에 1억 5000만 원의 매출을 기록했으며, 구매 전환율은 14%에 달할 정도로 인기를 얻었다.

