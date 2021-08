[클릭 e종목]원익IPS, 반도체 장비 국산화의 원조다운 실적

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자는 9일 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 48,800 전일대비 50 등락률 +0.10% 거래량 602,815 전일가 48,750 2021.08.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다반도체 슈퍼사이클 올라타는 '원익IPS' close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 6만2000원을 유지한다고 밝혔다.

원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 48,800 전일대비 50 등락률 +0.10% 거래량 602,815 전일가 48,750 2021.08.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다반도체 슈퍼사이클 올라타는 '원익IPS' close 는 증착 장비, 열처리 장비, 식각 장비(디스플레이 공정용)를 공급한다. 2021년 1분기에 매출 2545억원, 영업이익 243억원, 순이익 257억원을 달성한 이후 2분기에 매출 4325억원, 영업이익 1008억원, 순이익 760억원을 달성했다. 전 분기 대비 각각 +69.9%, +315.3%, +196.2% 증가했다. 전년 동기 대비로는 각각 +42.6%, +96.6%, +114.5% 증가했다. 반도체 장비가 매출의 80% 이상을 기여하며 실적 성장을 견인했다.

2분기 실적을 컨센서스(매출 4001억원, 영업이익 800억원)와 비교하면 매출은 4325억원으로 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 1008억 원으로 컨센서스를 상회했다. 매출의 경우 다른 반도체/디스플레이 장비 공급사와 달리 정교하게 추정하기가 어려운 편이다. 매출 인식 기준이 진행 기준 또는 인도 기준이 아니라 장비 셋업 기준이기 때문이다. 따라서 컨센서스 매출과 실제 발표치의 차이가 300억원 내외인 정도라면 사실상 컨센서스에 부합한 것으로 평가할 수 있다. 영업이익은 웬만한 반도체 장비 공급사의 연간 영업이익을 뛰어넘는 수준이다. 영업이익이 컨센서스를 상회한 이유는 디스플레이 장비보다 반도체 장비의 매출 기여도가 훨씬 높았기 때문이다.

2분기 호실적을 반영해 2021년 연간 실적은 매출 1조3140억 원, 영업이익 2142억 원, 순이익 1687억원으로 추정한다. 2022년의 실적 성장 동력은 삼성전자의 평택 P3 증설 효과, 미국에서의 비메모리 파운드리 설비 투자 시작 등이다. 반도체용 증착 장비가 적용되는 세부 공정이 점점 늘어나는 것과 전방 산업의 설비 투자 효과를 감안해 2022년 연간 실적은 매출 1조5111억원, 영업이익 2710억원, 순이익 2037억 원으로 추정한다.

김경민 하나금융투자 연구원은 "2분기 호실적을 고려해 목표주가를 상향 조정하고 싶으나 일단 6만2000원을 유지한다"면서 "평택 P3 증설 기대감이 주가에 영향을 끼치려면 아무래도 인프라 장치의 반입이 시작되는 4분기에 투자자들의 이목이 집중될 것으로 전망되기 때문"이라고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr