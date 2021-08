[아시아경제 박혜숙 기자] 7일 오후 1시 14분께 인천 옹진군 문갑도 서방 3.7㎞ 해상에서 9.77t급 낚시어선 A호에 불이 났다.

이 불로 A호 선체가 탔으나 선장과 낚시객 등 22명은 모두 구조됐다.

인천해경은 선박에서 화재가 발생했다는 신고를 받고 평택해경, 서해5도 특별경비단과 공동으로 경비함정 10척, 항공기 1대, 민간자율구조선 6척, 해군 2척 등 총 19척의 구조세력을 급파했다.

A호는 자체 화재 진압에 실패하자 승선원 22명이 구명조끼를 착용하고 바다로 입수, 표류 중 인근에 있던 낚시어선들에 의해 일부 구조됐다.

인천해경 관계자는 "승선원들의 건강상태는 이상이 없는 것으로 확인됐다"며 "선박에 대한 진화 작업이 끝나는대로 선장 등을 상대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정"이라고 밝혔다.

