"北, 작년 말~올해 초 영변 핵시설 여러차례 가동 가능성"

일본 니혼게이자이신문, 유엔 대북 제재위 패널 보고서 초안 입수 보도

[아시아경제 임철영 기자] 북한이 지난해 12월부터 영변 핵시설을 수차례 가동했을 가능성이 있다는 유엔 보고서가 9월에 공개될 예정이라고 니혼게이자이신문(닛케이)이 6일 보도했다.

이 신문은 유엔 안전보장이사회 대북 제재위원회에 제출된 패널 보고서 초안을 입수했다면서 이 같이 밝혔다. 보도에 따르면 초안은 지난해 12월부터 올해 2월 사이에 촬영한 적외선 이미지를 분석한 결과 북한이 영변 실험용 경수로를 수차례 시험했을 가능성이 있다는 내용이 담겨있는 것으로 알려졌다.

초안은 "경수로 외부공사가 완성돼 현재 장비를 설치하는 중으로 보인다"는 내용도 포함된 것으로 전해졌다. 다만 원전 실험 시설이 있는 5메가와트(MW)급 원자로는 2018년 이후 가동하지 않고 있다는 판단도 담았다.

아울러 코로나19 탓에 국경을 통한 고급품 수입은 중단됐지만 석탄 수출은 지속되고 있다고 판단했다. 보고서는 올해 2월과 5월 사이에 최소 41차례 북한산 석탄 36만4000톤이 중국 저장성 닝보와 저우산 지역에 수출됐다고 분석했다. 다만 석유 수입량은 안보리가 정한 연간 공급한도 50만배럴의 4~5% 수준에 그쳤다.

니혼게이자이는 이 같은 내용을 담은 패널 보고서가 공개될 예정이라면서 "일부 가입국은 북한이 불법 환적 등으로 석유를 수입하는 등 안보리가 정한 한도를 초과했다고 보고 있다"고도 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr