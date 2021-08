[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 생명나눔 실천을 위한 ‘사랑의 헌혈’ 행사에 동참했다고 6일 밝혔다.

이번 사랑의 헌혈 행사는 코로나19 감염병의 장기적 유행 및 하절기 혈액 수급 부족에 따른 생명나눔 실천을 위해 소방공무원 및 의용소방대원이 참여했다.

송성훈 서장은 "사랑의 헌혈운동에 참여해 주신 직원 및 의용소방대원분들에게 감사 드린다"며 "혈액 수급 안정화에 기여할 수 있도록 앞으로도 적극 동참하겠다"고 말했다.

