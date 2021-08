웹젠, 2분기 영업익 231억원…전년比 41%↑

[아시아경제 부애리 기자] 웹젠이 2분기 매출 716억원, 영업이익 231억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 이는 전년 대비 각각 18.9%, 41% 증가한 수치다.

웹젠의 상반기 누적 매출은 1496억원으로 전년 대비 58.2% 증가했다. 영업이익은 605억원으로 132.8% 늘었다.

웹젠의 올해 상반기 국내사업은 다소 정체했지만 동남아 등 '뮤 아크엔젤'의 해외 서비스 지역을 넓히고 실적도 일부 성장했다. 2분기 웹젠의 해외매출은 283억원으로 전년 대비 3.2% 성장했다.

하반기의 경우 모바일게임 '샷온라인:골프배틀'의 해외서비스 실적이 추가된다. 지난 2일 북미 지역에 출시됐고, 향후 글로벌 서비스 지역을 넓힐 계획이다.

웹젠은 중국서비스 의존도를 낮추기 위해 직접 서비스하는 지역을 다변화하면서 해외매출의 수익성과 안정성을 높일 방침이다.

내달 중 모바일 신작 '뮤 아크엔젤2' 국내 시장 출시를 앞두고 있다. '뮤 아크엔젤2'는 흑기사·흑마법사·요정을 동시에 조작해 전투를 펼치는 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다.

웹젠은 하반기 '뮤 아크엔젤2'를 비롯한 '뮤' 시리즈와 'R2M'의 게임서비스에 주력하는 한편 국내외 사업일정에 따라 자체개발 신작게임들의 출시 공백을 채워간다.

'웹젠블루락'과 '웹젠노바' 등 7개의 개발전문 자회사에서는 모바일 MMORPG는 물론, 수집형 역할수행게임(RPG)와 캐주얼게임 등 여러 장르의 게임을 기획·개발 중이다.

일부 개발자회사에는 대규모 개발비를 투자해 대형게임으로 시장에 선보일 계획이다. 이르면 내년부터 국내외 시장에 자체개발한 게임들을 공개하고, 서비스를 준비한다.

김태영 웹젠 대표는 "전문성이 높은 인재들을 영입해 신작게임을 준비하고, 인공지능(AI) 등 기술확장을 위한 개발투자 비중도 꾸준히 늘리고 있다"며 "포스트 코로나에 따른 게임산업의 변화와 성장방향을 가늠해 투자를 확대하면서 대내외 리스크를 관리하겠다"고 전했다.

