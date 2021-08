전국이 35도 안팎까지 오르는 등 무더위가 이어진 6일 서울 마포구 하늘공원에서 바라본 하늘이 흐리다. 기상청은 내륙에 소나기가 짧은 시간 강하게 내릴 것으로 전망했다. 강수량은 5~60mm로 예상했다. 비가 내려도 폭염은 꺾이지 않을 것으로 봤다.

