맨눈으로 해양쓰레기 찾아다녔다고? NO! 드론·인공지능·빅데이터 3총사 뜬다

부산시, 해양쓰레기 모니터링체계 구축 선두주자 ‘우뚝’



‘인공지능 데이터 구축 지원사업’에 컨소시엄 최종 뽑혀

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 맨눈을 바다 쓰레기를 찾아다닐 필요가 없게 됐다. 부산시는 해양쓰레기를 추적 감시하는 ‘로보캅’ 임무를 드론과 빅데이터, 인공지능에 맡길 계획이다.

부산시는 드론과 인공지능 등 정보통신기술(ICT)에 기반한 모니터링체계를 도입해 해양쓰레기 관리강화에 나선다고 6일 밝혔다.

앞서 부산시는 지난 3월 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관한 ‘2021년 인공지능 학습용 데이터 구축 지원사업’에 아이렘기술개발을 비롯한 부산지역 인공지능·빅데이터 전문기업 컨소시엄과 함께 수요기관으로 했다.

컨소시엄이 제안한 ‘해양폐기물 및 해안 오염물질 데이터 구축’ 과제가 공모에 최종 선정되면서 국비 19억원을 지원받아 오는 12월까지 사업을 추진한다.

그동안 해양쓰레기 분포조사는 대부분 육안으로 이루어져 많은 시간과 인력이 투입되는 데 반해 종류와 형태가 다양한 해양쓰레기를 정확하게 파악하기는 어려웠다.

이번 사업에서는 이런 문제를 해결하고자 해양쓰레기 등 오염원 및 오염물질 유형별 40만장 이상의 데이터를 드론 등을 통해 수집한다.

또 해양쓰레기를 플라스틱류, 유리류 등 종류별로 자동 탐지하면서 발생량을 정량화하기 위한 인공지능 응용모델을 적용한다.

특히 방대한 데이터를 활용한 정확한 인공지능 학습을 위한 객관적 영상분류 기준도 마련할 계획이다.

부산시는 이번 사업의 수요기관으로 해안 오염물질 데이터셋(data set)과 인공지능 응용모델을 해양쓰레기 관리에 선도적으로 적용해 나갈 계획이다.

또 ▲해양쓰레기 발생 예측 및 원인분석 ▲초기대응을 통한 피해 최소화 ▲재발 방지와 수거·관리에 필요한 행·재정적 지원 근거 마련 등이 가능해진다.

현재 컨소시엄은 진우도, 신자도, 다대포, 태종대 등 부산 연안 4곳을 대상으로 월 2회씩 드론 등을 활용한 해양쓰레기 모니터링과 데이터 수집을 하고 있다.

태풍과 집중호우 등 자연재해로 인한 대규모 해양쓰레기 발생 시 긴급 대응을 위한 시범 사용도 계획 중이다.

박형준 부산시장은 “해양쓰레기를 줄이고 효율적으로 관리하기 위해 ICT 기반 해양쓰레기 모니터링 체계를 선도적으로 도입하고자 노력했다”며 “그린스마트 도시 부산을 조성하는 데 큰 진전이 될 것”이라고 말했다.

