[포토] 윤석열, 최재형 '또 불참'

[아시아경제 윤동주 기자] 국민의힘 대선 예비후도들이 5일 국회에서 제20대 대선 경선 예비후보 전체회의를 진행하고 있다.

이준석 대표 주재로 열린 이번 회의에서도 전날 봉사활동 불참한 윤석열 전 검찰총장과, 최재형 감사원장, 유승민 의원, 홍준표 의원 등이 불참했다.

행사에 참석한 하태경 후보는 “모처럼 당에서 준비한 행사를 이런 식으로 보이콧하면 과연 ‘원팀 경선’이 될까 의문”이라며 불참한 이들을 비난했고, 이 대표도 “첫 출발 이벤트보다 중요한 게 뭔가”라며 비판했다.

