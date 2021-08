정부 "9월 중 채무만기 연장·이자상환 유예 연장여부 검토"

제42차 비상경제 중앙대책본부 회의



8월 중 하반기 조세·사회보험료 납부 유예 등 지원안 발표

내년까지 소상공인 구독경제 참여사 3000개 육성

내년까지 中企 데이터 백업 등 랜섬웨어 솔루션 지원

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 다음 달 말까지 설정돼 있는 금융권 채무 만기 연장·이자 상환 유예 조치 등 금융 지원 연장 여부를 다음달 중 검토 조치한다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 5일 오전 정부서울청사에서 비상경제 중앙대책본부 회의를 열고 소상공인 코로나 위기 극복 추가 지원방안을 발표했다.

방역과 경기 회복 '두 마리 토끼'를 동시에 잡겠다고 했다. 8~9월 방역 제어와 함께 2차 추가경정예산 지원 속도를 높일 계획이다. 2차 추경 중 3조4000억원의 백신·방역 보강분야 예산은 다음 달 말까지 70%를 신속히 집행할 계획이다. 임시선별검사소에 국비 33억원, 특별교부세 42억4000만원을 추가 지원한다.

2차 추경 예산 중 소상공인 희망회복자금, 상생국민지원금, 상생소비지원금 등 '코로나 피해지원 3종 패키지'를 차질 없이 추진할 방침이다. 희망회복자금 및 상생 국민지원금은 다음 달 말까지 90% 집행한다.

다음 달 중 만기연장·이자상환 유예 등 금융지원에 대해서도 연장 여부 등을 검토 조치할 계획이다. 이달 중엔 하반기 조세납부 유예 및 사회보험료 납부 유예 등 지원 방안을 검토한 뒤 발표할 예정이다. 종합소득세·부가세 납기연장 등 세정지원, 고용·산업재해보험·국민연금 등 사회보험료 납부유예 및 예외, 전기·도시가스 요금 등 공과금 납부유예 내용을 추가 검토해 이달 중 지원방안을 발표한다.

내년까지 3000개의 소상공인 구독경제 참여 기업을 키운다. 디지털 판로 개척과 수입 안정화 지원을 위해서다. 밀키트 모델 등 구독경제 모델 유형을 제시하고 플랫폼 바우처 등을 신설해 민간 쇼핑몰 입점·판매비용, 물류비용, 구독상품 꾸러미 개발 등을 맞춤형으로 지원한다.

아울러 중소기업 데이터 백업과 보안·백신 등 랜섬웨어 관련 솔루션을 지원할 방침이다. 내년부터 주요 정보통신 기반시설 백업·복구방안도 내년부터 마련할 수 있도록 추진한다. 네트워크 트래픽 등 인공지능(AI) 기술을 활용해 실시간 악성 도메인 탐지 차단을 하고 랜섬웨어 백신을 신속 배포한다. 랜섬웨어는 해킹으로 피해자의 데이터를 암호화하고 이를 풀어주는 대가로 돈을 요구하는 악성코드를 의미한다.

