락앤락, 자사몰 새단장 기념 ‘인기상품 0원 프로모션’ 진행

매일 100명 추첨, 인기상품 0원 혜택 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 생활용품 기업 락앤락은 락앤락몰 새 단장 기념 ‘인기 상품 0원 프로모션’을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 락앤락 멤버십 가입 시 누구나 일일 1회 응모할 수 있다. 락앤락몰 로그인 후 이벤트 페이지에서 응모하기 버튼을 클릭하면 된다. 무작위 추첨 방식으로 선정하며 당첨 여부는 즉시 확인할 수 있다.

프로모션 제품은 락앤락 인기 상품인 ‘투웨이 용기 2종’이다. 투웨이 용기는 시리얼?견과류?요거트?샐러드 등을 담을 때 토핑을 따로 보관하는 불편함을 개선해 하나의 용기로 분리 보관하도록 한 제품이다.

뚜껑을 가운데 두고 상?하단을 분리할 수 있어 함께 먹으면 좋은 두 가지 음식을 하나의 용기에 보관할 수 있다. 330㎖(하단)+150㎖(상단) 용량과 360㎖(하단)+310㎖(상단) 용량이 있으며 한 손에 잡기 쉬운 원통형이라 휴대성을 강화한 점이 특징이라고 락앤락 측은 설명했다.

윤혜진 락앤락 브랜드전략팀 팀장은 “자사몰 리뉴얼을 기념해 락앤락의 다양한 상품을 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 이번 대규모 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 락앤락몰을 통해 소비자들과 지속적으로 소통하며 차별화된 쇼핑경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

