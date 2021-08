‘광복절 기념 골프공’.

타이틀리스트가 프로v1 태극기 에디션(사진)을 선보인다. 1번으로만 구성한 하프더즌이다. 태극 로고는 물론 태극기에서 영감을 받은 패키지 디자인이 독특하다. 백색 컬러 배경에 태극 문양과 건곤감리가 어우러져 한국의 전통 미를 잘 보여준다. 한국의 역사를 사랑하는 열정적인 골퍼들에게 광복절을 기리는 의미 있는 아이템이다. 소장과 선물용으로 제격이다.

최신 모델의 토털 퍼포먼스는 그대로 유지했다. 2011년 이후 무려 10년 만에 완전히 새로운 딤플 패턴 디자인을 채용했고, 공기역학적 신기술이다. 더욱 긴 비거리와 빠른 볼 스피드, 드롭-앤-스톱 그린사이드 스핀 컨트롤, 부드러운 타구감 등을 느낄 수 있다. 국내 골프공 공식 판매점에서 구매가 가능하다. 공식 출시 전 홈페이지 내 마이 타이틀리스트를 통해 일부 수량을 선공개 및 사전 판매한다.