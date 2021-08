[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 이달 ‘과일 속 숨은 포인트 찾기’ 이벤트를 진행하고 참가자에게 엘포인트 최대 5000점을 증정한다고 5일 밝혔다.

이번 리뷰 이벤트에는 블라인드 추첨 방식 등을 적용했다. 포토 리뷰를 작성하고 이벤트 페이지에서 바나나, 사과, 복숭아 등 10개 과일 스탬프 중에서 하나를 선택하면 최소 50점부터 최대 2000점의 엘포인트를 지급한다. 10번까지 복수로 참여 가능하며, 최대 5000점의 엘포인트를 받을 수 있다.

롯데온 관계자는 “이번 이벤트는 더 많은 참여를 위해 지급 포인트를 게임처럼 받을 수 있도록 구성해 재미를 더했다”며 “앞으로도 고객이 더 쉽고 재미있게 리뷰를 작성할 수 있도록 다양한 이벤트와 혜택을 준비할 예정”이라고 말했다.

