정세균 “당 내 검증단 만들자”…이재명·추미애 “특정후보 검증 안 돼”

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자들 사이의 네거티브 공세와 이재명 경기도지사의 음주운전 전력 논란으로 당내 검증기구 설치 목소리가 커진 가운데 정세균 전 국무총리는 4일 이 지사와 추미애 전 법무부 장관에게 “당내 클린검증단 설치를 구성하자”고 제안했다. 이에 이 지사와 추 전 법무부 장관은 “특정 후보에 대한 검증은 안 된다”며 사실상 이를 거부했다.

정 전 총리는 이날 YTN 주관으로 열린 2차 대선후보 TV 토론회에서 “전향적으로 추 전 법무부 장관과 함께 검증단을 구성하는 것이 어떻겠느냐”고 물었다. 이에 이 지사는 “검증 대상을 제한하지 말고 측근 비리나 역량을 전부 점검한다면 필요하다고 생각한다”며 “내부에서 점검하는 것이 좋겠다. 제 과거 전력처럼 없는 사실을 추측해 공격하지 않을 것이기 때문”이라고 비교적 날 선 태도를 보였다.

이낙연 전 대표는 정 전 총리를 향해 “저는 찬성한다. 어떤 문제를 어떻게 검증할 수 있느냐”고 물으며 검증단 구성에 동의했다. 정 전 총리는 “심사는 자질과 도덕성과 역량, 정체성을 봐야 한다”며 “장외에서 설전하는 것 보다는 당이 책임의식을 갖도록 하는 것이다. 성역은 없다”고 답했다.

추 전 장관도 “저야말로 1년 1개월 동안 탈탈 털려서 이중에서 제일 검증이 필요없는 후보인 것 같다. 하고싶다면 하시라”고 했다.

이에 정 전 총리는 “두 분이 동의해주셔서 매우 감사하다. 우리 모두의 이름으로 당에 요청하자는 제안을 드린다”고 검증단 구성에 쐐기를 박았다.

그러자 추 전 장관은 “성급한 결론”이라면서 “이 문제가 갑자기 어떤 특정 후보를 겨냥한듯이 가서 약간 엉뚱한 방향으로 가거나 얼떨결에 이뤄지는 것은 당헌 당규에 없지 않느냐”며 “좀 더 논의를 숙성시킬 필요가 있다고 생각한다”며 제동을 걸었다.

정 전 총리는 앞서 대선 경선 후보들의 의혹검증을 위한 당 차원의 검증기구 구성을 몇 차례 건의한 바 있다. 이 지사의 음주운전 전력이 논란이 되자 다른 주자들도 이에 합세해 검증단 설치를 요구 중이다. 다만 당 지도부는 “별도로 논의하고 있지 않다”며 별다른 입장을 표명하지 않는 상태다.

