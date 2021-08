김용태 "박원순 측 변호사 '2차 가해' 발언, 민주당 안 막고 뭐 하나"

[아시아경제 강주희 기자] 김용태 국민의힘 최고위원이 고(故) 박원순 전 서울시장의 유족 측 법률대리인인 정철승 변호사의 발언을 두고 "(박 전 시장) 성추행 피해자에게 2차 가해가 될 수 있다"라며 "막말은 일기장에나 쓰라"고 비판했다.

정 변호사는 최근 '가급적 여비서를 두지 말라' '여성들의 친절함은 남성들이 인정받고자 열심히 하는 것과 똑같은 것일 뿐' '우리나라 그 어떤 남성도 박 전 시장의 젠더 감수성을 능가할 사람은 없다' 등의 주장을 해 논란을 빚었다.

정 변호사는 또 자신의 발언에 대해 "대부분의 남성은 감수성이 있든 없든 성추행을 하지 않는다"고 비판한 진중권 전 동양대 교수를 사자명예훼손 혐의로 고소하겠다고 밝히기도 했다.

이에 대해 김 최고위원은 4일 페이스북에 "정 변호사의 상상력은 자유다"라면서도 "(정 변호사의)발언은 상식 이하의 수준이며, 고 박 전 시장으로부터 성추행을 당한 피해자에 대한 2차 가해가 될 수 있다"고 지적했다.

이어 "도대체 정철승 변호사는 이 같은 발언을 통해 무엇을 얻고 싶은가"라며 "수준 이하의 발언에 국민은 피로감을 느낀다. 막말은 일기장에나 쓰시라"고 일갈했다.

김 최고위원은 이어 더불어민주당을 향해서도 "성추행 피해자에게 2차 가해가 될 수 있는 정 변호사의 막말을 왜 가만히 보고만 있는가"라며 "젠더 갈등의 원조가 어디인지 더불어민주당에 묻고 싶다"고 비판했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr