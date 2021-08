매회 16만명 시청…이커머스 회사가 웹드라마 만드는 까닭은

티몬, 적극 이용층 MZ세대 접점 확대 위해 웹드라마 제작

‘스위트 오피스’, ‘수상한 소개팅’, ‘엄마, 아빠에게’, ‘로코에 진심인 편’. 최근 온라인에서 인기를 얻고 있는 이 웹드라마에는 공통점이 하나 있다. 바로 이커머스 기업 티몬이 만들었다는 점이다. 이 드라마들은 사용자 유입을 위한 직접적인 광고를 담고 있지 않다. 티몬의 서비스는 이야기 속에 자연스럽게 녹아 있다. 이를 통해 디지털 콘텐츠에 익숙한 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)와의 접점을 넓히겠다는 전략이다.

10일 티몬에 따르면 ‘티몬 플레이’라는 브랜드로 유튜브에서 선보이고 있는 웹드라마들의 편당 평균 시청자 수가 약 16만 명에 달하는 것으로 집계됐다. 티몬은 지난 2월 첫 웹드라마로, 4개의 에피소드로 이뤄진 ‘스위트 오피스’를 공개해 70만회에 가까운 조회수를 기록하며 호응을 이끌어냈다. 이후 최근 ‘로코에 진심인 편’까지 잇따라 3편의 ‘티몬표’ 웹드라마가 더 나왔다. 티몬은 내달 신작 드라마를 공개하기 위한 준비도 진행 중이다.

유튜브에서 공개되는 콘텐츠로 각 웹드라마 에피소드 하나의 분량은 10분 내외이며 저예산으로 제작되지만 허투루 만드는 게 아니다. 티몬은 내부에 웹드라마 기획과 제작을 위한 전담 팀을 두고 전문 제작 인력과 경쟁력 있는 배우들을 섭외하고 있다. 일례로 ‘스위트 오피스’의 경우 모델 출신 연기자 손현우, 웹드라마 ‘리얼:타임:러브’의 주인공 박시영, 걸그룹 피에스타 출신의 김재이 등이 출연했고 연출은 웹드라마 ‘오피스워치’, ‘사당보다 먼 의정부보다 가까운’ 등을 만든 이수지 감독이 맡았다. 지난달 선보인 ‘로코에 진심인 편’의 각본과 연출은 평창동계올림픽, 라네즈 등 다양한 광고를 연출한 윤초연 감독이 담당했다.

티몬은 콘텐츠로 새로운 정보를 얻는 트렌드를 반영해 직접적으로 서비스를 알리기 보다는 드라마 속에 스며들게 했다. 드라마 속 이야기 곳곳에서 티몬의 타임매장인 ‘100초어택’, ‘1212타임’, ‘타임어택’, ‘티몬블랙딜’에 대한 특징들을 확인할 수 있는 식이다. 최근 1년새 급격히 늘어난 50대 이상 중장년층의 이커머스 활용을 소재로 삼아 주요 서비스인 ‘티몬데이’와 ‘무료배송데이’를 자연스럽게 녹여내기도 한다.

티몬이 이처럼 웹드라마에 공을 들이고 있는 까닭은 MZ세대가 적극 이용층으로 부상하고 있기 때문이다. 티몬에서는 지난해 3분기 기준으로 10대 소비자의 신규 가입이 3배 가까이 늘었다. 젊은 연령층의 소비채널로 자리를 잡고 있다는 의미다. 이에 티몬은 모바일 앱 외에도 유튜브 채널을 통해 1020세대와 소통을 강화하겠다는 전략이다. 실제로 웹드라마 공개 이후 18~24세 연령층의 시청 시간은 약 다섯 배 상승하며 MZ세대 유입 효과가 나타나고 있다. 티몬 관계자는 "시청자 호감도가 플랫폼에 대한 고객 선호도로 이어질 수 있도록 다채로운 콘텐츠들을 선보일 계획"이라며 "향후에도 티몬 플레이 콘텐츠로 잠재적 고객들과 소통할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr