유유제약, 충북 제천시와 70억원 규모 공장 증설 투자협약

[아시아경제 김지희 기자] 유유제약이 4일 충북 제천시와 70억원 규모의 제천공장 증설 투자협약을 체결했다.

유유제약은 이번 투자협약으로 약 1176.19㎡ 규모의 제천 공장에 70억여원을 투자한다. 이를 통해 내년 5월까지 GMP에 적합한 품질관리용 분석기 등 다양한 첨단설비를 도입하고, 완제의약품 보관 및 유통관리를 위한 물류창고를 증설할 예정이다.

이상천 제천시장은 “코로나19로 기업의 투자가 위축된 시기임에도 불구하고 유유제약의 투자 결정에 감사 드린다”며 “유유제약과 제천시가 상생협력 파트너십 롤모델이 될 것으로 기대하고 시에서도 아낌없이 지원하겠다”고 말했다

유원상 유유제약 대표이사는 "유유제약은 2006년 제천으로 생산공장을 이전한 이래 지역사회와 함께 동반성장할 수 있는 방안을 지속적으로 모색해왔다"며 "앞으로도 제천시와 상호 밀접하게 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

