[클릭 e종목]"한화시스템, 1.6조 현금성 자산 대규모 투자 시작"

[아시아경제 지연진 기자]대신증권은 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 16,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,800 2021.08.04 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] “한화시스템, 방산 호조로 어닝 서프라이즈”한화시스템, 2Q 영업익 314억원…전년동기比 72.5%↑ close 에 대해 안정적인 본업과 1조6000억원의 현금성 자산을 바탕으로 대규모 투자를 시작할 것이라며 매수 투자의견과 목표주가 2만4000원을 유지한다고 4일 밝혔다.

이동헌 대신증권 연구원은 "이 회사는 방산 관련 위성 기술을 보유하고 안테나 사업에 투자 중이며 2023년 전자식평판안테나 개발을 완료할 전망"이라며 "장기적으로 저궤도위성을 통한 통신서비스 사업을 바탕으로 안테나 장비사업과 도심항공모빌리티(UAM) 등이 주축이 돼 블록체인을 포함한 디지털 플랫폼도 연계된 투자의 일환"이라고 설명했다.

한화시스템은 2분기 매출액이 전년동기대비 50% 증가한 4859억원, 영업이익은 314억원으로 72% 늘었다. 시장전망치보다 매출액은 24%, 영업이익은 48% 웃도는 실적이다. 방산 부문의 주요 개발 사업과 양산사업 매출이 급증하며 실적 성장을 견인했다는 분석이다.

방산의 경우 '개발-양산-정비'의 사업 사이클 중 개발 수주가 양산 전환 되고 있는 구간이며, 현재 L-SAM(장거리 지대공 미사일 시스템) 개발과 IFF MODE5(피아식별장치), TICN(전술정보통신체계) 3차 양산 등을 통해 매출이 증가 추세다. 군위성통신 아나시스2(3800억원)와 TICN 4차(5500억원) 등의 수주 기대감도 나온다.

정보통신기술(ICT)은 현재 그룹사 매출이 70%로, 그룹사의 성장으로 투자가 증가하고 있다. 보험코어솔루션, 방산SI 등 외부 매출도 확대한다는 계획이다. 이 연구원은 "마진의 사업적 계절성은 없지만 4분기 성과급 일시 지급으로 마진율이 하락하는 경향이 있다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr