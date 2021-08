이춘희 시장·김상봉 자치경찰위원장 면담



[아시아경제 이관주 기자] 김창룡 경찰청장이 3일 세종특별자치시를 찾아 이춘희 세종시장과 김상봉 세종자치경찰위원회 위원장을 차례로 만나고 성공적인 자치경찰제 안착 방안을 논의했다.

세종시와 세종경찰청은 세종시에 특화된 다양한 주민밀착 치안서비스를 위해 함께 노력하기로 했다.

김 청장은 "자치경찰제가 성공적으로 안착되기 위해서는 지자체장의 각별한 관심이 필요하다"며 지자체와 경찰의 긴밀한 융합 행정의 중요성을 강조했다.

