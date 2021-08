文대통령, 체조金 신재환 배드민턴銅 김소영·공희용 축전

SNS에 축전 전달 사실 공개…배드민턴 3·4위전 경쟁한 이소희·신승찬 선수도 격려

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 3일 사회관계망서비스(SNS) 메시지를 통해 "2020 도쿄올림픽에서 금메달을 목에 건 남자 체조 신재환 선수와, 동메달을 획득한 여자 배드민턴 김소영, 공희용 선수에게 축전을 보냈다"고 밝혔다.

문 대통령은 "3·4위전에서 김소영 공희용 선수와 경기를 펼친 이소희, 신승찬 선수에게도 격려를 보낸다. 멋진 경기였다"고 말했다.

문 대통령은 김소영 선수에게 보낸 축전에서 "2020 도쿄올림픽 동메달 획득을 축하한다. 네 선수 모두 최선을 다한 아름다운 승부였다"고 말했다.

문 대통령은 "김소영 선수와 공희용 선수가 서로를 믿고 함께 만든 성과에 큰 박수를 보낸다"고 말했다.

문 대통령은 "‘함께하는 힘’의 가치와 의미를 나눠줘서 고맙다. 김 선수의 꿈과 도전을 국민과 함께 응원한다"고 전했다.

문 대통령은 공희용 선수에게 보낸 축전에서는 "파트너인 김소영 선수와 함께 시상대에 오르고 싶다던 소망이 이루어져 기쁘다. 함께 경기한 네 선수가 나눈 위로와 우정의 포옹은 올림픽 정신을 온전히 보여줬다"고 평가했다.

문 대통령은 기계체조 남자 도마에서 금메달을 딴 신재환 선수에게 보낸 축전에서 "2020 도쿄올림픽 금메달 획득을 축하한다. 대한민국을 가장 높은 지점에서 빛내주었다"고 강조했다.

문 대통령은 "신 선수의 환상적인 금빛 착지에 세계가 환호했다. 새로운 ‘도마 황제’의 출현에 박수를 보낸다"면서 "우리 체조의 자부심을 더욱 드높여주길 바란다. 신 선수의 열정과 도전을 국민과 함께 응원하겠다"고 다짐했다.

