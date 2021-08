완주군, 수만3지구 정비사업 완료

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 군도20호선 동상면 수만리 일원의 ‘수만3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업’을 완료했다고 3일 밝혔다.

군에 따르면 군도20호선은 소양면 대흥리와 동상면 대아리를 잇는 도로로, 완주군의 대표적 명소인 대아저수지와 대아수목원을 찾는 관광객이 많이 이용하고 있다.

하지만 잦은 낙석 발생으로 도로교통 안전이 확보되지 않아 정비의 필요성이 지속적으로 제기됐왔다.

이에 완주군은 사업비 51억원(국·도비 35억원)을 확보해 수만3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사를 추진했다.

주요 공사로는 급회전 및 암반으로 이루어진 급경사면 구간을 이설하는 것으로, 2019년 2월에 착공해 올해 7월 완료했다.

특히 기존의 사면안정을 위한 암반절취 및 낙석방지망 설치방법이 아닌 교량가설로 인한 도로의 선형개량과 함께 위험지역에서 도로를 이설하는 방식으로 계획됐다.

완주군은 이와 더불어 고산면~동상면 대아리를 잇는 지방도 732호선의 ‘대아3지구 급경사지 정비사업’도 올해 완료할 예정이어서, 동상지역을 운행하는 도로 이용객들의 안전을 더욱 꾀할 수 있을 것으로 보인다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr