교원그룹 빨간펜, 광천김과 이색 굿즈 ‘빨간펜 땡김’ 출시

브랜드 출시 30주년 기념 이색 굿즈 출시

기분전환 위한 간편 스낵…조미김에 매운 시즈닝 가미 ‘맵짠맛’

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹이 MZ세대와 접점 확장과 새로운 고객 경험 제공을 위해 조미김 제조업체와 손잡고 도시락용 김을 출시했다.

3일 교원그룹은 조미김 제조업체 광천김과 함께 ‘빨간펜 땡김’을 한정 판매한다고 밝혔다.

교원그룹은 자체 학습지 브랜드 빨간펜 출시 30주년 및 에듀테크 리딩 브랜드로 출범하는 브랜드 리뉴얼을 기념해 빨간펜 땡김을 제작하게 됐다고 설명했다.

이 제품은 어린 시절 빨간펜 학습지를 풀어본 경험이 있는 MZ세대를 겨냥해 ‘문제가 안 풀릴 때 빨간펜, 인생이 안 풀릴 땐 빨간펜 땡김’이라는 이색 콘셉트로 기획됐다. 빨간펜 땡김은 도시락용 김(5g)사이즈로 12봉으로 구성됐다.

빨간펜 굿즈 상품은 교원그룹에서 운영하는 온라인 커머스 마켓85와 K멤버스몰, 네이버 스마트스토어 마켓85에서도 판매된다.

교원그룹은 이번 제품 출시 기념으로 ‘행운의 골드김’ 이벤트를 진행한다. 빨간펜 땡김 1세트(12봉) 내 무작위로 쿠폰을 동봉해 24K 순금 골드카드, 스타벅스 기프티콘 등을 증정한다.

