[특징주] 제일바이오, 돼지열병에 상승세

제일바이오는 오전 10시9분 현재 전날보다 10.84% 오른 4040원에 거래되고 있다.

유럽에서 아프리카돼지열병(ASF)이 급속히 확산되고 있다는 소식에 동물 백신 관련주가 상승세를 나타냈다.

유럽연합(EU) 집행위원회는 지난 1일 보고서를 통해 올해 2월부터 7월 24일 사이 ASF가 발생한 국가는 독일과 폴란드, 헝가리, 루마니아 등 12개국이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr