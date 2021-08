신한카드, 참신한글판 문안 공모전 '환경편' 실시…15일까지 접수

건강하고 깨끗한 지구 만들기 위한 문구 응모

8월 15일까지 신한카드 앱, 홈페이지 등에 접수

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 환경을 주제로 '참신한글판' 문안 공모전을 오는 15일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

참신한글판은 신한카드가 시민들과 함께 응원과 감동의 메시지를 나누기 위해 블루스퀘어 신한카드홀 외벽에 설치한 글판이다. 지난 5월 시민들을 대상으로 공모전을 실시해 글판에 게시할 문안을 선정한 데 이어 이번이 두 번째다.

이번 공모전은 신한금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 발맞춰 '건강하고 깨끗한 지구를 만들기 위한 힘'이라는 의미의 '지구력'을 응원하는 것을 주제로 진행한다.

신한카드 홈페이지 회원이라면 누구나 직접 창작한 문구는 물론, 시·수필 속 추천하고 싶은 문구를 1인당 최대 3개까지 응모할 수 있다. 8월 2일부터 15일까지 신한카드 홈페이지와 신한페이판 애플리케이션(앱) 이벤트 페이지에서 응모 가능하다.

신한카드는 공모전 대상 수상자 1명에게 신한기프트카드 100만원권을 증정한다.(단, 창작 문구가 아닌 경우 50만원권 부여) 최우수상(2명)과 우수상(2명) 수상자에게는 각각 신한기프트카드 30만원권, 20만원권이 시상된다. 또한 응모자 중 20명을 추첨해 스타벅스 커피 기프티콘을 제공한다. 공모전 결과는 8월 말 발표 예정이다.

이번 공모전은 환경을 주제로 진행되는 만큼 환경 보호와 자원 순환을 실천하기 위해 입상자 5명에게는 참신한글판 봄편 현수막을 재활용하여 만든 분리수거 바구니를 증정할 계획이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr