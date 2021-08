여자핸드볼, 극적으로 올림픽 8강행…스웨덴과 맞대결

[아시아경제 김형민 기자] 우리 여자핸드볼이 극적으로 도쿄올림픽 8강 진출에 성공했다.

강재원 감독이 이끄는 대표팀은 2일 일본 도쿄 요요기국립경기장에서 열린 도쿄올림픽 핸드볼 여자 A조리그 마지막 5차전에서 앙골라와 31-31로 비겼다.

1승1무3패, 승점 3을 기록한 우리나라는 뒤이어 열린 경기에서 조 4위를 놓고 경쟁하던 일본이 노르웨이에 25-37로 지면서 8강행 티켓을 손에 넣었다. 앙골라도 우리와 승점이 같았지만 우리가 골득실(-18)에서 앙골라(-26)보다 앞섰다.

우리 여자핸드볼이 8강에 오른 것은 2012년 런던올림픽 이후 9년 만의 일이다. 대표팀은 8강부터는 조별리그에서 부진했던 경기력을 개선해 2008년 베이징올림픽 동메달 이후 끊겼던 메달 사냥에 도전한다.

우선 스웨덴을 넘어야 한다. 스웨덴은 B조 1위로 8강에 올라 우리와 맞붙게 됐다. 경기는 오는 4일 오후 5시에 한다.

