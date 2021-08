[아시아경제 유병돈 기자] 잠자고 있던 아버지를 흉기로 찔러 살해하려 한 10대 아들이 구속됐다.

서울중앙지법 이세창 영장전담 부장판사는 2일 존속살해미수 혐의로 체포된 A군의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

A군은 지난달 30일 오후 10시 30분께 서울 중구 신당동 자택에서 잠을 자던 60대 아버지에게 흉기를 휘둘러 어깨와 목 등을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

A군은 조현병을 앓고 있으며 아버지는 다행히 생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌다.

