[아시아경제 부애리 기자] 싸이월드가 로그인과 사진·동영상 개수 확인 등의 기능을 2일 개시한다.

싸이월드제트 관계자는 "이날 오후 4시20분부터 회원이 싸이월드 홈페이지를 찾아 실명 인증을 하면 아이디를 자동으로 찾아주는 서비스와 도토리, 게시물, 동영상, 사진의 개수 등을 확인할 수 있다"고 말했다.

다만 실제 미니홈피 등을 볼 수 있는 본 서비스 재개는 아직 확정되지 않았다고 이 관계자는 밝혔다.

현재 싸이월드 홈페이지에 접속하면 '여러분의 소중한 추억이 담긴 사진 180억장, 동영상 1억5000만개는 다 복구가 됐다'는 문구가 뜬다.

회사 측은 앞으로 2주 동안 자동 아이디 찾기와 로그인 서비스를 점검하면서 베타 서비스·본 서비스 일정을 확정할 계획이다.

앞서 싸이월드는 지난달 5일 로그인·사진 등 확인 서비스를 하려고 했으나 해외 해킹 공격 등의 이유로 일정을 연기했다.

