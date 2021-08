미얀마 군부, 쿠데타 6개월만에 과도정부 수립발표

흘라잉 사령관 스스로 총리로 등극

내년 8월까지 군부 비상통치 지속 발표

[아시아경제 이현우 기자] 지난 2월 군사 쿠데타로 정권을 장악한 미얀마 군부가 쿠데타를 벌인지 6개월만에 과도정부를 출범하고 내년 8월까지 군부의 비상통치체제를 이어간 뒤, 총선을 실시하겠다고 발표했다. 미얀마 내 군부규탄 시위와 함께 소수민족들이 주축이 된 반군활동이 지속되면서 통치력을 강화하기 위한 행보로 풀이된다.

1일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 미얀마 군부는 과도정부를 출범시키고, 군부 최고지도자인 민 아웅 흘라잉 총사령관이 총리직을 수행하게 됐다고 발표했다. 미얀마 군부는 관영매체인 미야와디TV를 통해 기존 군부 중심의 국가행정평의회(SAC)가 과도정부로 신속히 대체될 것이라고 밝혔다.

신임 총리가 된 흘라잉 사령관은 총리 취임 연설에서 "2023년 8월까지 군부의 비상통치체제가 이어질 것"이라며 "그 이후에는 반드시 총선을 치를 것을 약속한다"고 강조했다. 앞서 미얀마 군부는 지난 2월1일 쿠데타 당시 군부의 비상통치체제는 1년간 지속될 것이라 밝힌 바 있다. 미얀마 전역에서 군부 규탄시위와 함께 반군활동이 지속되면서 당시 발표보다 비상통치체제를 1년6개월 연장시킨 것으로 풀이된다.

미얀마 내에서는 여전히 군부 규탄시위와 반군 투쟁이 이어지는 상황으로 알려졌다. 현재까지 940명이 유혈진압에 사망하고 5400여명이 구금된 상태인 것으로 집계됐다. 미얀마 시민들과 소수민족들은 군부 쿠데타 6개월과 과도정부 수립 발표에 일제히 반발하고 있어 향후 정정불안이 더욱 심화될 것으로 우려되고 있다.

기존 아웅산 수치 고문이 이끌던 미얀마 민주세력인 민족주의민주동맹(NLD)측은 큰 타격이 예상되고 있다. CNN에 따르면 미얀마 군부는 수치 고문에게 부정선거 혐의 등 다양한 혐의를 적용했으며 10년 이상 수감시킬 것으로 예상되고 있다. 이와함께 NLD 정치인들과 시위 주동인사들도 지난 총선에서 1100만건 이상의 부정선거 행위를 주도했다는 죄목으로 체포, 구금당한 상태다. 이론인해 2023년 총선이 실시된다해도 NLD측이 재기하기는 어려울 것으로 관측되고 있다.

