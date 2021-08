아이지에이웍스, 데이터로 기업 성장 돕는다

'모바일인덱스인사이트' 출시

[아시아경제 김철현 기자] 아이지에이웍스(대표 마국성)는 인앱결제 데이터, 앱 마켓 데이터 등을 통합 제공하는 '모바일인덱스인사이트'를 출시한다고 2일 밝혔다.

'모바일인덱스인사이트'는 기업의 다양한 데이터 지표를 기반으로 앱 비즈니스 상황을 객관적으로 진단하고 특정 경쟁사 대비 경쟁 우위와 열위인 부분 등도 디테일하게 제공한다. ▲신규 고객 유입을 통한 성장율 ▲기존 고객 이탈율 ▲재방문 빈도 등 앱 비즈니스 경쟁 상황을 판단할 때 필요한 기본적인 지표 뿐만 아니라 ▲경쟁앱과의 교차 사용 현황 ▲충성 고객들의 지역 분포 ▲업종 내 VIP 유저 확보 현황 등 심도 있는 시장 분석도 제공한다.

앱 마켓에 관한 데이터의 경우 구글플레이, 원스토어, 애플 앱스토어 데이터를 모두 제공한다. 마켓 별 매출 규모, 앱별 인앱 매출 데이터 등의 다각적인 데이터 확인이 가능하다. 아이지에이웍스는 '모바일인덱스인사이트'에 이어 향후 방대한 양의 커머스 구매 데이터 분석을 제공하는 '컨슈머 인덱스' 상품도 선보인다는 계획이다.

마국성 아이지에이웍스 대표는 "모바일 시장 규모가 급속도로 팽창하고 다변화되는 것에 비해 경쟁 환경을 종합적으로 진단하고 심도 있는 마켓 인사이트를 제공하는 서비스는 찾아보기 어려웠다"며, "방대한 데이터 간의 유기적인 결합을 통해 탄생한 모바일인덱스인사이트가 모바일 시장의 표준화된 기준점을 제시하고 많은 기업들의 비즈니스 혁신 속도를 한층 더 끌어올릴 것으로 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr