전국 주유소 휘발유 가격이 13주 연속 상승하며 리터당 평균 1,641원을 기록한 1일 서울 한 주유소에서 휘발유가 리터당 1,748원에 판매되고 있다./강진형 기자aymsdream@

