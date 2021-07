[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 울진 앞바다와 해변에서 2명의 익사체가 잇따라 발견돼 해경이 수사를 벌이고 있다.

1일 울진해양경찰서에 따르면 31일 오전 10시47분께 울진군 평해읍 월송리 인근 백사장에서 A씨(59)가 물에 빠져 숨져 있는 것을 주민이 발견해 신고했다.

해양경찰의 조사결과 인근 주민으로 확인된 A씨는 숨진 지 하루나 이틀 정도 지난 것으로 추정됐다.

같은 날 오후 2시56분께에는 울진군 후포읍 제동항보건소 앞 10m 해상에서 80대로 보이는 남성 B씨가 물에 떠 있는 것을 행락객이 발견해 해경에 신고했다. 이 남성은 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 두 사고의 자세한 사망 경위 등을 조사하고 있다.

