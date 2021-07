“무더위는 가라”…여름 기력 보충할 소고기 활용 간편식은?

[아시아경제 문혜원 기자] 연일 폭염이 이어지면서 건강 면역력에 대한 소비자들의 관심이 늘고 있다. 특히 집에서 보내는 시간이 길어지면서 간단한 준비과정 만으로 즐길 수 있는 편리한 건강·보양식에 대한 수요가 급증하고 있다. 이에 소비자들이 길어지는 집콕생활 속에서도 맛과 건강, 편리함을 모두 잡을 수 있도록 영양만점 호주산 소고기를 활용한 밀키트 및 가정간편식(HMR) 제품들을 소개한다.

31일 호주축산공사에 따르면 호주 천혜의 대자연에서 자라 엄격한 품질관리 과정을 거쳐 생산되는 호주청정우는 8가지 필수 비타민 및 미네랄, 단백질 등 양질의 영양소를 다양하게 함유하고 있어 뛰어난 영양학적 특징과 균형을 자랑한다.

특히 피로 해소 및 기력 보충에 효과적이며 건강한 면역체계 유지에도 도움을 주는 철분과 인, 아연, 비타민B군을 풍부하게 함유하고 있어 여름철 부족한 기력과 면역력 향상을 위해 섭취를 적극 권장한다.

또한 주요 에너지원 중 하나로 건강을 위해 반드시 필요한 단백질 함량 역시 높다.

■ 매드포갈릭 시그니처 갈릭 스테이크 밀키트 = 갈릭 특화 이탈리안 레스토랑 브랜드인 매드포갈릭에서 운영하는 공식 스마트스토어 ‘매드 마켓’에서 만나볼 수 있는 갈릭 스테이크는 청정 대자연에서 자란 깨끗하고 안전한 호주청정우 스테이크에 항산화 및 면역력 증진에 탁월한 효과를 갖는 국내산 마늘을 아낌없이 넣은 베스트 메뉴다.

외출이 어려운 요즘 홈캉스, 홈스토랑 분위기를 즐기고자 하는 소비자들이 간단하고 편하게 단 15분이면 레스토랑 메뉴 부럽지 않은 고급스러운 스테이크를 즐길 수 있도록 해준다.

■ 포장 뜯어 데우면 뚝딱…한촌설렁탕 HMR = 한촌설렁탕을 운영하는 이연에프엔씨는 다양한 국탕류 HMR 제품과 양념육 등을 판매하고 있다. 다음 달에는 국·탕류 HMR 신제품 5종을 출시할 계획이다.

소고기 장터해장국은 국내산 무와 대파로 시원한 맛을 내고, 우수한 품질과 맛을 자랑하는 호주청정우를 듬뿍 넣어 구수하고 얼큰한 맛이 특징이다.

설렁탕집 사골곰탕육수는 호주산 사골만을 24시간 우려내어 깊고 고소한 맛을 느낄 수 있으며, 국이나 죽, 이유식, 전골 등에 활용할 수 있는 응용만점육수다.

설렁탕집 양지고기육수는 호주산 소고기 양지를 푹 끓여낸 육수로 담백하고 깔끔한 맛이 특징이며, 떡만둣국, 국수 등 여러 요리에 손쉽게 활용이 가능하다.

모두 1~2인분 소포장으로 구성됐으며, 내용물 그대로 끓이거나 데우기만 하면 간편하게 즐길 수 있다.

