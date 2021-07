▲강신옥(전 국회의원·변호사)씨 별세, 강한승(쿠팡 대표이사)·강동승(연세힐 피부과 원장)·강정은 씨 부친상, 홍윤오(대한전문건설신문 주간)씨 빙부상 = 31일, 서울아산병원 장례식장 30호실, 발인 8월 3일 오전 7시10분, 장지 경기 광주시 오포읍 오포안로 17 시안 가족 추모공원. 02-3010-2000

