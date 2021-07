[아시아경제 김대현 기자] 법무법인 동인이 빠르고 정확한 법률 정보 제공을 위한 '카카오톡 채널'을 개설했다.

31일 동인은 '동인 카카오톡 채널'을 통해 ▲동인 뉴스레터 ▲기업법무정보 ▲생활법률지식 ▲최신 주요판례 해설 ▲법조 관련 주요 이슈 해설 ▲법률 세미나 초대권 등 각종 법률 정보 및 혜택을 알림톡으로 제공할 예정이라고 밝혔다.

동인 카카오톡 채널은 휴대폰 카카오톡 앱을 실행한 뒤 검색창에 '법무법인 동인'을 입력하고 채널을 추가하면 누구나 이용할 수 있다.

카카오톡 채널을 기획한 서기원 기획홍보담당 변호사는 "코로나19로 비대면 서비스를 확충하는 차원에서 마련하게 됐다"며 "동인 및 법률 관련 정보를 빠르고 편리하게 제공하고, 고객을 위한 소통창구가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

