3200도 '흔들'…코스피 하락 체크포인트는

中 사교육 규제로 중국·홍콩 증시 급락

美 부채한도 유예협상 체결 불확실성도

"국내 기업과 직접적 영향은 없어 낙폭은 제한적"

[아시아경제 이민우 기자] 이달 초 3300을 넘어섰던 코스피가 3200 붕괴 직전까지 밀려났다. 홍콩 증시의 하락 영향과 함께 미국의 부채한도 유예 협상 체결 불확실성이 위험요소로 작용했다는 분석이다.

31일 한국거래소에 따르면 30일 코스피는 전날 대비 1.24% 떨어진 3202.32로 마감했다. 지난 5월28일 이후 종가 기준 최저치다. 지난 6일 기록한 종가 기준 사상 최고치 3305.21과 비교하면 3.12%가량 하락했다. 약 두 달간 이어진 3200선이 무너질 위기에 처한 것이다.

이에 대해 KB증권은 먼저 중국 정부의 기업 규제 여파가 지속되고 있다고 판단했다. 지난 24일 중국 정부가 강력한 사교육 시장 규제 조치를 발표하면서 지난 26일 이후 기술·교육·부동산·바이오 등 분야를 중심으로 중국 본토, 홍콩, 미국 증시에 상장한 중국 기업들의 시가총액이 700조원 넘게 증발했다. 이 같은 규제 이슈가 완전히 해소되지 않는 상황에서는 외국인 자금이 신흥국 증시에서 계속 이탈할 것이라는 분석이다.

하인환 KB증권 연구원은 "중국 정부가 시장을 안정시키려는 조치들을 내놨지만 시장 경제 통제력을 강화하려는 중국 정부의 의도를 고려한다면 투자자들 입장에서 중국 금융시장에 대한 신뢰가 곧바로 회복되긴 어렵다"며 "전날 외국인 매도, 특히 선물 매도는 이러한 심리가 반영된 것"이라고 설명했다. 전날 외국인 투자자들은 코스피 시장에서만 총 7118억원어치를 순매도했다. 지난 9일 이후 하루 최대 순매도였다.

미국 연방정부 부채한도 유예기간 종료도 증시 불안감을 키웠다고 분석했다. 공화당이 부채한도 인상 또는 법정 상한 적용 시점 유보에 동의해야 하는데, 미치 매코널 공화당 상원 원내대표가 협상 실패 가능성을 시사했기 때문이다. 하 연구원은 "이는 증시에 단기적인 잡음으로 작용할 가능성이 높다"고 설명했다.

다만 불안한 흐름이 지속되더라도 낙폭 자체는 크지 않을 것으로 내다봤다. 중국 정부의 규제가 중국 내수경제에 집중돼 있기 때문에 우리나라 경제와 기업이 직접적으로 받을 영향은 제한적이라는 판단에서다. 미국 연방정부 부채한도 협상 실패도 당장에는 큰 문제가 아니라고 봤다. 미국 재무부가 보유 현금을 소진하면 된다는 이유에서다. 하 연구원은 "미 의회예산국에서는 재무부의 현금 고갈 시점을 오는 10~11월로 예상하고 있다"며 "미국 의회 휴회가 오는 9월10일 종료되는 점을 고려하면 9~10월 중 부채한도 협상이 이뤄질 수 있다"고 전망했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr